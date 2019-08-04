Александр Кожевников: «Надеюсь в «Ак Барсе» нет никаких трений между Квартальновым и Зариповым»

Олимпийский чемпион по хоккею и эксперт Александр Кожевников поделился своим мнением о задержке при выборе нового капитана в казанском «Ак Барсе».

«В Казани пора определяться с капитаном. Мне не совсем понятно, почему пока вроде бы не принято очевидное решение — о назначении на эту роль такого лидера и мастера, как Данис Зарипов. В прессе идут разные комментарии, но, надеюсь, никаких трений между новым тренером «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым и Зариповым не возникнет», — сказал Кожевников.

Напомним, недавно стало известно, что «Ак Барс» завершил 2018 год с убытком в 16,2 миллиона рублей.

