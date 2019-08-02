Комментатор КХЛ об играх Путина в хоккей: «Он забивает — я должен это супервыделять»

Комментатор телеканала «КХЛ ТВ» Олег Мосалев рассказал о своей работе на матчах с участием президента России Владимира Путина.



— Как получилось, что ты комментировал недавний матч Путина?

— А я почти каждый год комментирую гала-матч Ночной хоккейной лиги. И все слушают, что Мосалев в этот раз скажет.

— Каково это?

— Может, это смешно и кому-то покажется неправильно, но я себе поставил задачу комментировать, будто это Национальная хоккейная лига. Да, Путин — это Кросби. Он забивает — я должен это супервыделять.

— Навальный про это сказал — «комментаторы комментируют так, будто это финал чемпионата мира».

— Мне Артем Батрак прислал это видео: «Тебя посмотрели три миллиона». Ну там я на самом деле восхищался голами Путина.

— Прилетало что-нибудь злое на эту тему?

— До такого не доходило. По этому матчу был больше юмор — вроде «как быстро тебе пришло СМС из «Газпрома»?» — поделился Мосалев.