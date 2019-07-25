В начале августа в Казани стартует пятый, юбилейный «КазаньКрафтФест»

2 и 3 августа 2019 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоится пятый, юбилейный фестиваль крафтового пивоварения «КазаньКрафтФест», объединяющий тату- и мотошоу, стритфуд, электронную и рок-музыку.

Соорганизатором мероприятия выступает Ассоциация крафтовых пивоварен России Craft Depot, фестиваль проходит при поддержке Visit Tatarstan и Пивной ассоциации РТ.

С 2015 года этот крупный и яркий фестиваль объединяет профессионалов и ценителей крафтового пивоварения, раскрывая новые горизонты вкусов, и работает на популяризацию пивной культуры в России.

В этом году в «КазаньКрафтФесте» примут участие 70 лучших российских и иностранных производителей пива, сидра и медовухи. Гости фестиваля продегустируют 200 сортов пивных напитков, навестят гастромаркет на 20 баров, отведают баварских колбасок, американских смоукеров с копченым брискетом и посетят уличные фуд-траки с мексиканской закуской.

На площадке фестиваля выступят лучшие рок-группы и диджеи Поволжья, а хедлайнерами 3 августа станет легендарная панк-рок группа «Тараканы!» в сопровождении модного кантри-рэп-дуэта «Заточка».

Партнерами фестиваля выступают мотоклубы и тату-студии, которые представят свои программы: шоу, конкурсы, выставку 100 классических мотоциклов.

Традиционно фестиваль будет насыщен не только дегустационной и развлекательной программой, но и деловыми мероприятиями на самые актуальные темы рынка, для проведения которых будут созданы лектории и зоны переговоров.

Для достижения максимального эффекта от фестиваля организаторы рекомендуют компаниям-участникам заранее списываться с барами Казани для проведения бизнес-встреч.

Организаторы приглашают к участию пивоваров и экспертов пивного рынка, желающих выступить на фестивале, а также любителей пива, желающих стать волонтерами.

Ждем ваших заявок на почту: kzncraftfest@gmail.com.

Билеты можно приобрести в барах Казани и онлайн.



Новости фестиваля доступны на портале ПРОФИБИР.

Следите за подготовкой к фестивалю через официальные ресурсы организатора:

Возрастное ограничение — «18+».