Ради строительства дорожной развязки для БКК в Казани снесут 74 дачных и индивидуальных жилых дома

При строительстве нового 800-метрового участка БКК от улицы Булатова до Борисковской под снос попадают 17 индивидуальных жилых домов и 57 дачных домов с земельными участками, сообщил руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин.

Выкуп недвижимости у собственников осуществляется по рыночной цене, определенной независимыми экспертами. В настоящее время договоренность о выкупе не достигнута с собственниками 6 участков, вопрос о цене будет решаться в суде.

По словам Дениса Калинкина, стоимость выкупа дачных участков доходит до 900 тыс. рублей, а индивидуальных жилых домов — до 7 млн рублей, в зависимости от размеров участка, дома и наличия подъездных путей.

Подробности о строительстве — в сегодняшнем материале «Реального времени».