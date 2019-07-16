Прокуратура не обнаружила поборов в челнинском Пушкинском пролицее

Прокуратура Набережных Челнов сообщила о результатах проверки в Пушкинском пролицее. Надзорное ведомство не нашло фактов принудительного сбора денег.

«Родители будущих учеников двух первых классов по собственной инициативе собрали средства на ремонт и уборку в классе, канцтовары и иные нужды», — сообщается на сайте прокуратуры.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что во время проверки родители не жаловались на поборы.

«Таким образом, нарушений законодательства в ходе проверки в пролицее не выявлено», — утверждается в отчете ведомства.

Напомним, что в СМИ появилась информация о поборах в пролицее, якобы деньги в обязательном порядке собирались не только на учебники, но и на ремонт класса. Прокуратура организовала проверку по этому поводу.