В России 10% водителей не используют ремни безопасности

Каждый десятый водитель в России (10%) во время движения за рулем автомобиля не пристегивается. Об этом заявила член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.

По ее словам, подобная статистика ведется с 2009 года. При этом наблюдается, что водители стали чаще пользоваться ремнями безопасности.

«Когда мы начинали изучать поведение водителей 10 лет назад, пристегивались 23%. Многие признавались, что не пристегивались, поскольку это было «не круто», — цитирует Агре «Интерфакс».

Улучшение ситуации она связывает с масштабной работой по повышению безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что к 2020 году в России автобусы могут оборудовать подушками безопасности.