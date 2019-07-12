В России 10% водителей не используют ремни безопасности
Каждый десятый водитель в России (10%) во время движения за рулем автомобиля не пристегивается. Об этом заявила член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.
По ее словам, подобная статистика ведется с 2009 года. При этом наблюдается, что водители стали чаще пользоваться ремнями безопасности.
«Когда мы начинали изучать поведение водителей 10 лет назад, пристегивались 23%. Многие признавались, что не пристегивались, поскольку это было «не круто», — цитирует Агре «Интерфакс».
Улучшение ситуации она связывает с масштабной работой по повышению безопасности дорожного движения.
Ранее сообщалось, что к 2020 году в России автобусы могут оборудовать подушками безопасности.Авто
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