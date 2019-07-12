Экипаж Шибалова пришел вторым на шестом этапе «Шелкового пути»

Экипаж Антона Шибалова команды «КАМАЗ-мастер» занял второе место по итогам шестого этапа ралли «Шелковый путь». Он проехал участок от Мандалгови до Даланзадгада за 4 часа 23 минуты и 41 секунду.

Опередил Шибалова только экипаж Сергея Вязовича, представляющего МАЗ.

Третье, пятое и седьмое места этого этапа также достались представителям «КАМАЗ-мастера». Экипажи Айрата Мардеева, Андрея Каргинова и Сергея Куприянова показали +0,28, +5,17 и +12,49 к результату победителя соответственно, передает ТАСС.

Ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет 3 500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.

Напомним, что уже на третий день гонки между фаворитами сегмента грузовиков — командами МАЗа и КАМАЗа — произошел конфликт. Представители челнинского автогиганта обвинили конкурентов в сознательном блокировании дороги.