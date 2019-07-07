Новости технологий

03:44 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Южной Корее разработали умные часы для слепых

03:27, 07.07.2019
В Южной Корее разработали умные часы для слепых
Фото: скриншот

Южнокорейская компания Dot Incorp. разработала умные часы для слепых людей на основе азбуки Брайля — Dot Watch. Они позволяют им использовать все функции смартфона без звуковых оповещений.

Панель часов оборудована специальной интуитивной панелью с двумя группами по три знака азбуки Брайля. Сенсоры контролируются с помощью магнита и когда пользователю приходит уведомление, знаки начинают последовательно появляться на панели. Сам гаджет сможет работать неделю без подзарядки, сообщает Digital Trends.

С помощью часов невидящие люди смогут получать сообщения, читать новости, пользоваться навигатором.

Ранее стало известно, что американская компания Apple разрабатывает умные часы, в которые будет встроена функция отслеживания сна. Если она будет работать исправно, то ее внедрят в Apple Watch к 2020 году.

Технологии
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров