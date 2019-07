В Южной Корее разработали умные часы для слепых

Южнокорейская компания Dot Incorp. разработала умные часы для слепых людей на основе азбуки Брайля — Dot Watch. Они позволяют им использовать все функции смартфона без звуковых оповещений.

Панель часов оборудована специальной интуитивной панелью с двумя группами по три знака азбуки Брайля. Сенсоры контролируются с помощью магнита и когда пользователю приходит уведомление, знаки начинают последовательно появляться на панели. Сам гаджет сможет работать неделю без подзарядки, сообщает Digital Trends.

С помощью часов невидящие люди смогут получать сообщения, читать новости, пользоваться навигатором.

