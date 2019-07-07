В Южной Корее разработали умные часы для слепых

Фото: скриншот

Южнокорейская компания Dot Incorp. разработала умные часы для слепых людей на основе азбуки Брайля — Dot Watch. Они позволяют им использовать все функции смартфона без звуковых оповещений.

Панель часов оборудована специальной интуитивной панелью с двумя группами по три знака азбуки Брайля. Сенсоры контролируются с помощью магнита и когда пользователю приходит уведомление, знаки начинают последовательно появляться на панели. Сам гаджет сможет работать неделю без подзарядки, сообщает Digital Trends.

С помощью часов невидящие люди смогут получать сообщения, читать новости, пользоваться навигатором.

This is the world's first smartwatch for the blind! pic.twitter.com/7QOQ8dTeaL — Digital Trends (@DigitalTrends) July 6, 2019

Ранее стало известно, что американская компания Apple разрабатывает умные часы, в которые будет встроена функция отслеживания сна. Если она будет работать исправно, то ее внедрят в Apple Watch к 2020 году.