«Ростелеком» заявил об утечке данных из-за подрядчика

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«Ростелеком» сообщил о вероятной утечке данных из инфраструктуры одного из своих подрядчиков, обслуживавших интернет-ресурсы компании. В пресс-службе «Ростелекома» подчеркнули, что, по предварительным данным, утечка не затронула особо чувствительные персональные данные клиентов.

— В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам «Ростелекома», компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. «Ростелеком» предпринял меры по устранению выявленных угроз, — говорится в сообщении компании.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В «Ростелекоме» также сообщили, что сейчас проводится изучение содержания базы данных для определения скомпрометированной части. Речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru.

— Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна, — добавили в компании.

За 2024 год в России зафиксировали 1,8 млрд кибератак — и это без учета фишинга, который, как сообщили «Реальному времени», по-прежнему входит в топ излюбленных приемов мошенников. Какие еще виды киберугроз были распространены в прошлом году и актуальны в нынешнем — в материале издания.

Рената Валеева