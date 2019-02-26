Apple работает над умными часами с функцией отслеживания сна

Apple разрабатывает умные часы, в которые будет встроена функция отслеживания сна, сообщают «Ведомости».

На данный момент в компании тестируют эту функцию. Если она будет работать исправно, то ее внедрят в Apple Watch к 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить в этом году два новых продукта для профессионалов, которым нужны мощные рабочие инструменты. Apple собирается удивить ноутбуком MacBook Pro с большей, чем у существующих моделей, диагональю экрана. Кроме того, Apple готовит высококлассный 31,6-дюймовый монитор с инновационной подсветкой. Кроме того, до этого сообщалось, что американская компания Apple весной представит обновленные AirPods и беспроводную зарядку AirPower.