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Айрат Хайруллин: «Растет объем продаж отечественного оборудования и ПО внутри страны»

11:39, 13.01.2025
Айрат Хайруллин: «Растет объем продаж отечественного оборудования и ПО внутри страны»
Фото: Динар Фатыхов

Согласно прогнозам Минцифры Татарстана, в 2024 году выручка республиканских ИТ-компаний достигнет 225 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2023-м. Тогда компании ИТ-отрасли заработали 189 млрд рублей, в 2022-м — 157 млрд рублей.

— В условиях ограничения ввоза и резко увеличившейся потребности в ИТ растет объем продаж отечественного оборудования и программного обеспечения внутри страны, — уверен министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

На данный момент в индустрии работают более трех тысяч компаний. Вклад отрасли в ВРП оценивается в 3%.

В числе значимых событий сферы в 2024 году в Минцифры назвали:

  • переход госорганов на операционную систему Astra Linux:
  • введение новых платных категорий в приложении «Народный инспектор»;
  • создание цифровой ИИ-платформы для госслужащих «Госпромпт»;
  • создание автоматизированного рабочего места врача;
  • появление акселерационной программы поддержки стартапов для оборонной отрасли.

Подробнее о трендах и вызовах для ИТ-индустрии в 2024 году и перспективах на 2025-й — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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ТехнологииIT Татарстан

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