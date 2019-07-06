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Месяц назад Айрат Хайруллин стал министром информатизации и связи Татарстана

16:16, 06.07.2019
Месяц назад Айрат Хайруллин стал министром информатизации и связи Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

5 июня президент Татарстана Рустам Минниханов своим указом назначил Айрата Хайруллина министром информатизации и связи РТ.

«Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы результатами работы оправдать оказанное мне высокое доверие», — написал Хайруллин в Instagram.

По его словам, основные приоритеты работы уже определены. В том числе это реализация национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории республики, увеличение вклада цифровизации в ВРП РТ, повышение качества и доступности сотовой связи и сети Интернет, обучение жителей компетенциям цифровой экономики и т.д.

Напомним, 5 июня глава Альметьевского района и мэр Альметьевска Айрат Хайруллин занял должность министра информатизации и связи. Бывший глава ведомства Роман Шайхутдинов стал вице-премьером по цифровой экономике. Хайруллин был представлен 6 июля.

ОбществоВласть Татарстан
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