Бизнес попросил правительство отложить повышение тарифов «Платона»

Шесть отраслевых союзов написали обращение председателю правительства Дмитрию Медведеву по поводу индексации тарифов системы «Платон». Они просят перенести его повышение на февраль 2020 года.

Среди авторов письма Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Национальная мясная ассоциация, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциация компаний розничной торговли, Национальный союз производителей молока и Российский зерновой союз, пишет РБК.

Бизнес счел «неожиданную» индексацию тарифа «Платона» недопустимой «с точки зрения базовых принципов работы цивилизованного делового сообщества». Решение повысить ставку было объявлено за неделю до фактического изменения тарифа, что несет «серьезные негативные последствия для бизнеса».

Напомним, что с 1 июля 2019 года тариф в системе «Платон» будет проиндексирован до 2,04 рубля за километр, с 1 февраля 2020 года — до 2,2 рубля, с 1 февраля 2021 года — до 2,35 рубля.