В Минтрнсе РФ анонсировали повышение тарифов системы «Платон»

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих рассказал о повышении тарифов в системе взимания платы с грузовиков «Платон» по итогам обсуждений ведомства с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и грузоотправителей, а также с руководителями логистических компаний.

С 1 июля 2019 года тариф будет проиндексирован до 2,04 рубля за километр, с 1 февраля 2020 года — до 2,2 рубля, с 1 февраля 2021 года — до 2,35 рубля, передает пресс-служба Минтранса РФ.

Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, то есть примерно на 4%.

Ранее сообщалось, что правительство может подключить «Платон» к контролю мусоровозов.