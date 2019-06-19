РБК: правительство изменит принципы работы над нацпроектами

Правительство скорректирует подход к реализации 13 национальных проектов.

Как сообщает РБК со ссылкой на протокол рабочей группы, изменения коснутся прошлогоднего постановления правительства об организации проектной деятельности, который определяет принципы работы над нацпроектами.

Так, рабочая группа по совершенствованию проектной деятельности под председательством директора департамента проектной деятельности правительства Дмитрия Некрасова предложила не указывать в паспортах нацпроектов результаты федеральных проектов в разбивке по годам и информацию о бюджетных ассигнованиях на реализацию нацпроектов.

Также предлагается разрешить проектным комитетам вносить изменения в паспорта нацпроектов без обсуждения с президиумом Совета при президенте. В свою очередь вице-премьерам, курирующим нацпроекты, предлагают разрешить вносить изменения в паспорта федеральных проектов без рассмотрения на заседаниях проектных комитетов.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заметил, что по некоторым направлениям средства бюджета расходуют медленно, например это касается финансирования национальных проектов.