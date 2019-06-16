Сбежавшая цирковая медведица покусала двоих жителей Саратовской области

Цирковая медведица, содержавшаяся дрессировщиком между гастролями в гараже в Балаково Саратовской области, сбежала из своего вольера.

По предварительным данным, бурый медведь набросился на 68-летнего мужчину, проходившего мимо одного из гаражно-строительных кооперативов. Другой человек пытался отогнать животное, но был укушен.

Стоит отметить, что до мая животное работало в цирке. В перерывах между гастролями медведь содержался в вольере в гараже. По данному факту в настоящее время проводится проверка, пишет «Интерфакс».

Медведицу удалось поймать и загнать обратно в гараж. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Рядом с вольером, в котором содержится хищник, выставлен пост охраны из сотрудников полиции.

Напомним, ранее Минприроды РФ предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих.