В Уфе пройдет съезд обманутых дольщиков

Съезд обманутых дольщиков пройдет в Уфе 18 июня. На этом собрании дольщики планируют обсудить работу правительства.

«В настоящее время движение видно лишь на нескольких объектах, многие не знают, что происходит. Необходимы будут публичные разъяснения перед самими пострадавшими от Государственного комитета по строительству и архитектуре о том, какие мероприятия проводятся на их объектах», — рассказала на совещании в правительстве РБ представитель инициативной группы дольщиков Зульфия Гайсина.

Она также отметила, что настроения в среде дольщиков стали спокойнее, передает «Башинформ». Однако нервная обстановка, по ее словам, сохраняется на многих объектах, так как в некоторых случаях люди ждут разрешения проблемы по 12 лет.

Напомним, что в середине мая в Башкирии задержали еще одного руководителя ООО «КилСтройИнвест», строившего один из самых известных в республике объектов с обманутыми дольщиками — ЖК «Миловский парк».