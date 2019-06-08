Суд отправил под домашний арест журналиста «Медузы» Голунова

Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову. Он отправлен под домашний арест.

«Освободить в зале суда и установить срок домашнего ареста до 7 августа», — цитирует «Коммерсант» слова судьи.

Журналисту предъявлено обвинение по статье 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств». Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Следствие и обвинение ходатайствовали об аресте на два месяца. Защита же просила освободить Голунова, поскольку срок задержания уже истек. После отклонения ходатайства адвокаты попросили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации.

Сам Голунов считает, что наркотики ему подбросили из-за расследований о том, как устроен похоронный бизнес в России.

Ранее сообщалось, что Голунова отправили в 71-ю городскую больницу Москвы для проведения медобследования.

