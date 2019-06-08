В Татарстане стартовал десятый сезон квадросерии Can-Am X Race — видео

В Пестречинском районе Татарстана стартовал первый этап десятого сезона квадросерии Can-Am X Race. Всего в гонке участвуют 50 экипажей из России, Казахстана, Украины и Белоруссии, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Помимо Пестречинского района гонщики проедут по территории Лаишевского, Рыбно-Слободского, Тюлячинского и Мамадышского районов республики.

В пресс-службе министерства спорта Республики Татарстан ранее сообщили, что на домашнем этапе республику будут представлять 16 экипажей. В частности, на старт выйдут неоднократные победители соревнований Ирек Миннахметов, Раис Минниханов, Тимур Шигабутдинов.



Can-Am X Race — крупнейшая серия соревнований на квадроциклах и мотовездеходах в России, которая проводится с 2010 года.

