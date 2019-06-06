В казанском Кремле прокомментировали назначение и.о. главы Альметьевска

Фото: Максим Платонов

Сегодня на брифинге в Доме правительства РТ официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала назначение руководителя альметьевского исполкома Марата Гирфанова на должность исполняющего обязанности главы Альметьевска. Журналисты задали вопрос, временно ли Гирфанов будет находиться на этом посту. На что Галимова ответила кратко:

— Его сегодня назначили исполняющим обязанности. Он приступает к работе, и я думаю, что у него есть все шансы себя показать. Насколько мне известно, он, наверное, уже порядка 12 лет работает в исполкоме Альметьевского района — человек не чужой. Поэтому, я думаю, что ему удастся показать свою работу, — отметила спикер Кремля.



Напомним, накануне на сессии Госсовета РТ стало известно о новых назначениях в кабинете министров: глава Минсвязи и заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов стал вице-премьером по цифровой экономике. Его пост занял мэр Альметьевска и глава района Айрат Хайруллин. Сегодня Хайруллина представили новому коллективу в Минсвязи, после чего на районной сессии в Альметьевске был представлено и.о. главы района Марат Гирфанов.