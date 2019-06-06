И.о. главы Альметьевского района назначен Марат Гирфанов

Сегодня руководитель исполкома Альметьевского района Марат Гирфанов назначен исполняющим обязанности главы района.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин представил его коллективу, сообщает источник «Реального времени».

Информацию подтвердили в пресс-службе президента РТ.

Напомним, что глава Альметьевского района Айрат Хайруллин перешел на должность министра информатизации и связи Татарстана. Его коллективу министерства сегодня также представил Алексей Песошин.



Марат Гирфанов родился в марте 1980 года. Он окончил КГАСУ в 2001 году. Также получил степень бакалавра экономики в КФУ. Занимает должность руководителя исполкома Альметьевского района с октября 2015 года.