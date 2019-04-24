Греф допустил увеличение доли Сбербанка в Rambler Group

Сбербанк может со временем нарастить долю в медиахолдинге Rambler Group. Глава банка Герман Греф допустил такую вероятность, отметив, что пока считает достаточным контроль над 46,5% компании.

«Теоретически, наверное, да, но на сегодняшний день нам достаточно такой доли», — ответил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, что накануне Сбербанк сообщил о подписании юридически обязывающих документов по инвестициям в Rambler Group. В результате банк получит 46,5% медиахолдинга. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2019 года.

При этом глава Сбербанка отметил, что после закрытия сделки долг Rambler Group будет полностью погашен.

«Все средства, которые мы инвестируем, — ни копейки не уходит акционерам, они все будут направлены на погашение долга. Компания после сделки не будет иметь долга вообще», — рассказал Греф, добавив, что большая часть инвестиций будет направлена на технологическую модернизацию платформы и приобретение контента.