Мхитарян решил не ехать на финал Лиги Европы в Баку по политическим причинам

Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением по поводу участия полузащитника команды Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы против «Челси».

«Мы очень разочарованы, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против «Челси». Мы тщательно изучили все варианты, чтобы Мики был частью команды, но после обсуждения этого с Мики и его семьей мы пришли к коллективному соглашению, что он не поедет с командой.

Мы написали в УЕФА, выражая глубокую озабоченность по поводу этой ситуации. Мики был ключевым игроком на нашем пути к финалу, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения.

Мы разочарованы, что такой игрок при таких обстоятельствах пропустит важный матч — финал еврокубка, что происходит очень редко в карьере футболиста.

Мики продолжит участвовать в тренировках до вылета в Баку на выходных», — говорится в заявлении «Арсенала».



Сам полузащитник так прокомментировал свое решение:

«Рассмотрев все возможные варианты, мы были вынуждены принять тяжелое для меня решение — не ехать с командой на финал Лиги Европы. Такие матчи нечасто бывают у игроков, и я должен признать, что пропускать их очень больно, — написал Мхитарян на своей странице в Instagram.

Ранее по той же причине армянский футболист уже пропускал матч группового этапа Лиги Европы с «Карабахом». В 2015 году в составе дортмундской «Боруссии» он принял участие в игре с «Габалой».



Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Генрих Мхитарян посещал этот регион.

