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СМИ: в Вильнюсе задержали шеф-редактора «Sputnik Литва»

16:04, 28.05.2019
СМИ: в Вильнюсе задержали шеф-редактора «Sputnik Литва»
Фото: polet.me

Пограничники Литвы задержали в аэропорту Вильнюса шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. Власти запретили ему въезд в страну.

«Задержан с формулировкой «угроза национальной безопасности», закрыт въезд в страну на 5 лет», — передает слова самого Касема «РИА Новости».

За последнее время российское агентство Sputnik и канал RT регулярно сообщали о давлении и ограничении действий сотрудников. Главный редактор «Sputnik Эстония» Елена Черышева заявляла, что в Эстонии чиновникам запрещают общаться с российскими корреспондентами.

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