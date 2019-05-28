СМИ: в Вильнюсе задержали шеф-редактора «Sputnik Литва»

Пограничники Литвы задержали в аэропорту Вильнюса шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. Власти запретили ему въезд в страну.

«Задержан с формулировкой «угроза национальной безопасности», закрыт въезд в страну на 5 лет», — передает слова самого Касема «РИА Новости».

За последнее время российское агентство Sputnik и канал RT регулярно сообщали о давлении и ограничении действий сотрудников. Главный редактор «Sputnik Эстония» Елена Черышева заявляла, что в Эстонии чиновникам запрещают общаться с российскими корреспондентами.

