Капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Капитализация американской компании Microsoft после публикации квартального отчета превысила $1 трлн.

Накануне компания сообщила о росте выручки в первом квартале 2019 года на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до $30,6 млрд, пишут «Ведомости».

Microsoft стал третьей американской компанией с капитализацией $1 трлн после Apple и Amazon.



19 апреля стало известно, что капитал основателя Microsoft Билла Гейтса в очередной раз превысил $100 млрд. Он получил прибыль на росте акций компании перед публикацией отчета, которая намечена на 24 апреля.