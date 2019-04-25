Капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Капитализация американской компании Microsoft после публикации квартального отчета превысила $1 трлн.
Накануне компания сообщила о росте выручки в первом квартале 2019 года на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до $30,6 млрд, пишут «Ведомости».
Microsoft стал третьей американской компанией с капитализацией $1 трлн после Apple и Amazon.
19 апреля стало известно, что капитал основателя Microsoft Билла Гейтса в очередной раз превысил $100 млрд. Он получил прибыль на росте акций компании перед публикацией отчета, которая намечена на 24 апреля.Технологии
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