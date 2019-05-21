Воспитанник уфимского хоккея Картаев вернулся из «Локомотива» в «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Локомотив»

Воспитанник уфимского хоккея, нападающий Владислав Картаев, проведший последний сезон в «Локомотиве», принял контрактное предложение «Салавата Юлаева». Об этом сообщает официальный сайт уфимского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

В Континентальной хоккейной лиге форвард дебютировал в составе «Салавата», а в 2011 году перешел в ярославский «Локомотив». За карьеру он выступал за такие клубы, как «Салават Юлаев-2» (сезон-2008/09), «Толпар» (2009—2011), «Салават Юлаев» (2010/11), «Локо» (2011/12), «Локомотив» (2011—2013, 2014 — н.в.), «Дизель» (2013), «Металлург» Нк (2013/14).

Картаев — бронзовый призер первенств России и КХЛ (2013/14, 2016/17). В общей сложности в КХЛ провел 353 матча, в которых набрал 85 (32+53) очков при показателе полезности «+7».