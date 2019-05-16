Нападающий Жарков продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Владимир Жарков продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный сайт уфимского клуба. Новый контракт игрока рассчитан на два сезона — до 30 апреля 2021 года.

Напомним, что Жарков перешел в Уфу в минувшее межсезонье. В прошедшем сезоне форвард провел в «Салавате» 73 игры, набрав 19 (7+12) очков при показателе полезности «+4», заблокировал 43 броска и выполнил 87 силовых приемов.

За свою карьеру Жарков выступал в ЦСКА (Москва, 2005—2008, 2012—2018), «Лоуэлл Девилз» (АХЛ, 2008—2010) и «Нью-Джерси Дэвилз» (2009—2012). Является чемпионом России (сезон-2014/15), серебряным призером чемпионатов России и КХЛ (2015/16, 2017/18), а также бронзовым призером чемпионата КХЛ (2014/15, 2018/19).