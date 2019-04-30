В Казани Мергасовский дом выставят на торги за 1 рубль

Власти Татарстана намерены выставить Мергасовский («Зеленый») дом на торги, чтобы привлечь инвесторов. Начальная цена аварийного здания составит 1 рубль.

Таким образом власти республики хотят привлечь инвесторов рассказал глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Мы сейчас организуем работы по включению в реестр 72 объектов культурного наследия, чтобы была возможность реализовать их за 1 рубль потенциальным инвесторам и новым собственникам», — передает его слова «Татар-информ».

Он сообщил, что для приватизации здания его придется перевести в нежилой фонд.

«Если говорить про Мергасовский дом, то это «Черное озеро», фактически центр Казани. Привлечь может любого — чтобы сделать апартаменты или еще что-то», — добавил чиновник.

Напомним, что Мергасовский дом является одним из немногих зданий в стиле конструктивизма в Казани. Объект построен в 1928 году и является признанным памятником архитектуры. Несмотря на это здание было доведено до аварийного состояния.

Собственникам жилья предложили обменять жилплощадь на аналогичную по квадратным метрам в ЖК «Салават купере» и на улице Гафури. Власти отказались выкупать квартиры у жильцов.