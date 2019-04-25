Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату

Пострадавшую в ДТП певицу МакSим (Марину Абросимову) перевели из реанимации в обычную палату. Об этом рассказала директор артистки Маргарита Соколова.



«Чувствует себя стабильно, но нельзя сказать, что какой-то серьезный прорыв есть и ей стало резко вдруг хорошо. Пока лечится, будем ждать» — цитирует Соколову Агентство городских новостей «Москва».



Директор певицы добавила, что как только Абросимовой станет легче она сама прокомментирует ситуацию.

Напомним, что на днях Марина Абросимова попала в ДТП. Инцидент произошел по дороге в аэропорт, когда певица торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа.

