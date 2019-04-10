Минфин США заверил Конгресс в неподконтрольности холдинга En+ семье Дерипаски

Фото: The official photostream of the White House

Минфин США считает, что снятие санкций с холдинга En+ было оправдано, поскольку семья бизнесмена Олега Дерипаски потеряла в нем контроль. В этом министр финансов Стивен Мнучин заверил Конгресс.

В ходе слушаний в палате представителей член конгресса от Пенсильвании, демократ Мадлен Дин заявила, что ее «ставит в тупик» вывод из-под санкций компаний, связанных с Дерипаской. Мнучин поправил ее, заявив, что Дерипаска отказался от контроля над En+ и сохранил лишь 45% акций и 35% голосующих акций холдинга, передает агентство «Прайм».

Он получил встречный вопрос, не перешла ли часть акций родственникам предпринимателя.

«Если вы говорите о том, что акции были переданы его детям в соответствии с соглашением о разводе, то он был юридически обязан сделать это», — сказал Мнучин.

Однако на предположение о возможном сохранении контроля семьей Дерипаски министр ответил отрицательно. Он предложил провести в Конгрессе закрытые слушания, где будет подробно доложено о ситуации вокруг Дерипаски и холдинга En+.

Напомним, Дерипаска подал в суд на Минфин США за введение персональных санкций. По мнению бизнесмена, он несправедливо попал в санкционный список США, а власти страны принимали решения, опираясь на «ложные слухи и недосказанности».

Ранее Министерство финансов США сняло санкции с российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго».