КХЛ дисквалифицировала защитника «Салавата Юлаева» Семенова

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семенов пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом».

— На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника «Салавата» Артема Сергеева по п. 3.4 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Признан зачинщиком драки»), на наказание по п. 3.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («наказан большим штрафом (5 минут) за драку»); оставить без изменений наказание в отношении хоккеиста команды «Авангард» Виктора Стольберга.



Кроме того, принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата» Алексея Семенова по п. 3.7 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («признан агрессором в драке»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу, — сообщается на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что накануне уфимцы проиграли омичам на своей площадке (2:4), «Авангард» повел в серии со счетом 3-1. Следующая игра состоится в субботу, 6 апреля, в Балашихе. Начало матча — в 18.00 мск.