Южная Корея начала коммерческое использование сетей 5G

Южная Корея начала коммерческое использование мобильной сети 5G.

Три ведущих южнокорейских оператора приступили к предоставлению услуг в этом формате в среду, 3 апреля. Согласно планам правительства, сети 5G будут изначально доступны лишь в крупных мегаполисах, в том числе в Сеуле.

К концу года планируется расширить покрытие сети на территории страны до 85%, сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.

Отмечается, что Южная Корея стала первой в мире страной, которая начала коммерческое использование 5G.

Ранее сообщалось, что в России в 2020 году может появиться платная регистрация всех мобильных телефонов.