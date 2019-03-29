По делу ТЦ «Адмирал» подсудимая обвинила следователей в бесчеловечном отношении

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Обвинила казанских следователей в бесчеловечном и унижающем достоинство отношении ради получения нужных показания подсудимая Жанна Алпарова сегодня на заседании суда по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал».

Как передает журналист «РВ», экс-начальник отдела УФССП по РТ сначала заявила о неготовности давать показания до допроса таких свидетелей, как экс-прокурор Кировского района Равиль Вахитов, экс-начальник УФССП по РТ Радик Ильясов и экс-начальник отдела БОП МВД по РТ Ильнар Залялов. Суд счел это отказом от дачи показаний и удовлетворил ходатайство гособвинения об оглашении показаний Алпаровой на предварительном следствии.

Алпарова возражала. Она объяснила, что признательный допрос 20 марта 2015 года давала, находясь в «истерическом состоянии», поскольку накануне была задержана вместе с двумя шестилетними детьми, а ее пятилетняя дочь осталась дома одна, без присмотра. По словам Алпаровой, сотрудники следствия не исполнили требование закона о передаче ее детей родственникам.

«Мне сказали — если я не дам показания — их поместят в детский дом… Мысли о детях убивали меня. Состояние беспомощности породило мысли о суициде… Мне угрожали, что мои дети останутся инвалидами», — заявила подсудимая сегодня на заседании суда, объясняя, что под таким давлением оговорила себя.

Суд отказал в признании недопустимым доказательством признательных показаний Алпаровой от 20 марта 2015 года, и они были оглашены обвинением.

Сегодня же суд отказал в назначении по делу пожарно-тактической экспертизы для оценки правильности действий спасателей.