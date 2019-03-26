Из коллектора рядом с Кремлем украли кабель правительственной связи

Недалеко от Большого Москворецкого моста напротив Кремля похитили фрагмент кабеля правительственной связи, сообщает РБК.

О краже стало известно 25 марта. В полицию поступило сообщение, что на площади Васильевский спуск кто-то срезал кабель. Спустя несколько часов неизвестный житель Москвы написал заявление по факту кражи кабеля. Проводится проверка, сумма ущерба устанавливается.

Напомним, ранее «Реальное время» подготовило материал о том, как ведомства и госпредприятия хранят персональные данные граждан, в чем причины масштабных утечек и почему Татарстан является ролевой моделью для других регионов. Официальные ведомства и госпредприятия, наряду с телекоммуникационными компаниями и ретейлом, являются крупнейшими операторами персональных данных населения. Безопасность их хранения контролируется и Роскомнадзором, и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), и ФСБ. Однако, как показывает практика, именно госсектор и связанные с ним организации остаются одними из главных источников утечек информации.