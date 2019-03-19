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Российские авиакомпании могут обязать информировать пассажиров об отмене полетов

10:49, 19.03.2019
Российские авиакомпании могут обязать информировать пассажиров об отмене полетов
Фото: realnoevremya.ru

Законопроект с поправками об обязательном информировании пассажиров об отмене полетов со стороны перевозчиков обсудят на заседании комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству во вторник, 19 марта.

Авторы документы поясняют, что в случае принятия законопроекта, перевозчики должны будут сообщать пассажирам об изменении места посадки в самолет, предполагаемом времени начала посадки в случае его изменения, о задержке или отмене рейса и об их причинах и так далее, пишет «Парламентская газета».

Дополнительно авиакомпании обяжут предоставлять зрительную информацию для людей о том, как добраться из аэропорта в ближайший населенный пункт, другой аэровокзал или терминал этого же аэропорта, откуда состоится вылет.

Отмечается, что плата за данные услуги с пассажиров взиматься не будет.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин усомнился в справедливости формирования цен на авиабилеты.

БизнесТранспортОбщество
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