Обвиняемый по делу ТЦ «Адмирал» Наджафов отказался от допроса без переводчика

Фото: Реальное время

Замдиректора ООО «Заря» Гульгусейн Наджафов сегодня в Казани отказался от судебного допроса. Он заявил, что не будет давать показания без переводчика с азербайджанского, передает журналист «Реального времени» с заседания суда по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал».

В итоге в первой половине дня суд допросил другого замдиректора «Зари» Николая Каекина, обвиняемого в причастности к пожару. А затем перешел к допросу подсудимого генерального директора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина — представителя собственника здания, которое было сдано в аренду «Заре» и позже открылось под вывеской «Адмирал».

Напомним, в марте 2015 года на пожаре в «Адмирале» погибли 19 человек, после чего получило огласку судебное решение Кировского райсуда от 19 июля 2013 года. Тогда суд обязал арендатора ООО «Заря» устранить нарушения пожарной безопасности в «Адмирале» по 18 пунктам.

Почему прокуратура отказалась от иска в части приостановки деятельности комплекса — на допросе ранее рассказал экс-прокурор Казани.

Вопрос о переводе с азербайджанского поднимался еще на старте процесса.