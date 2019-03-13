«Почта России» рассчитывает завершить строительство логистического центра в Перми к 2021 году

Строительство логистического центра «Почты России» в Перми должно быть завершено к концу 2020 года. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей.

«Площадь логистического центра, который будет построен в Пермском крае, составит 20-25 тыс. кв. м. Планируем, что данный объект появится уже в четвертом квартале 2020 года», — цитирует пресс-служба губернатора Прикамья главу «Почты России» Николая Подгузова.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, сейчас власти региона и компания обсуждают несколько вариантов размещения логистического центра.

Напомним, что в Казани логистический центр «Почты России» открылся в январе 2018 года. На открытии Подгузов рассказал, что в развитие сети логоцентров по всей стране будет вложено около 50 млрд рублей.