Компания BuzzFeed выпустила первое печатное издание

Компания BuzzFeed, которая специализируется на распространении информации в цифровом формате, выпустила свое первое печатное издание, о чем сообщила в Twitter.

Руководители редакции приняли непосредственное участие в распространении газеты возле станций метро в Нью-Йорке.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин России Алексей Губарев подал в суд на американское издание BuzzFeed и его шеф-редактора Бена Смита. Претензии истца касаются опубликованного на сайте BuzzFeed досье с непроверенной информацией о президенте США Дональде Трампе. В частности, опубликованное досье содержит имя Губарева и названия его компаний. В документе упоминалось, что якобы Губарев завербован ФСБ и играл важную роль во взломе компьютеров Демократической партии во время президентской предвыборной кампании 2016 года.



