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В работе сайта Amazon по всему миру произошел сбой

21:37, 05.03.2019
В работе сайта Amazon по всему миру произошел сбой
Фото: commons.wikimedia.org / SounderBruce

В работе сайта онлайн-ретейлера Amazon произошел сбой.

Согласно данным портала Downdetector, жалобы стали поступать около 20.00 мск; 49% пользователей сообщили о проблемах с веб-сайтом, 34% — со входом в учетную запись. Еще 15% заявили о невозможности оформить заказ и оплатить свои покупки.

Проблемы наблюдались в США, Великобритании, Франции, Германии, Индии и России.

Ранее в США выставили на продажу гараж, в котором был создан Amazon.

Технологии
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