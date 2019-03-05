В работе сайта Amazon по всему миру произошел сбой
В работе сайта онлайн-ретейлера Amazon произошел сбой.
Согласно данным портала Downdetector, жалобы стали поступать около 20.00 мск; 49% пользователей сообщили о проблемах с веб-сайтом, 34% — со входом в учетную запись. Еще 15% заявили о невозможности оформить заказ и оплатить свои покупки.
Проблемы наблюдались в США, Великобритании, Франции, Германии, Индии и России.
Ранее в США выставили на продажу гараж, в котором был создан Amazon.Технологии
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым