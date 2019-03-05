Дети под присмотром: «Ростелеком» представил в Иннополисе систему домашнего видеонаблюдения
«Ростелеком» представил жителям Иннополиса услугу «Видеонаблюдение». Возможности сервиса смогли оценить семьи, имеющие маленьких детей, на премьере пьесы Театра на Булаке «Мсье Ибрагим».
Десятки семейных пар получили возможность посмотреть постановку, оставив малышей в игровом зале местного детского сада, где была установлена видеокамера. Родители наблюдали за детьми дистанционно с помощью своих смартфонов через мобильное приложение «Умный дом Ростелеком».
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