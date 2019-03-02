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УНИКС потерпел поражение от казахстанской «Астаны»

20:16, 02.03.2019
УНИКС потерпел поражение от казахстанской «Астаны»
Фото: unics.ru

Баскетболисты казахстанской «Астаны» в Казани обыграли УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в субботу, 2 марта.

Встреча завершилась со счетом 98:95 (21:22, 25:25, 26:20, 26:28) в пользу гостей. У «Астаны» Майкл Дженкинс набрал 24 очка, дабл-дабл оформил Джей Джей О'Брайен. У казанцев на счету Пиеррии Хенри оказалось 34 балла.

В следующем матче Единой лиги УНИКСу предстоит выездная игра с кубанским «Локомотивом».

Напомним, защитник УНИКСа Хенри стал лучшим игроком февраля в Единой лиге.

СпортБаскетбол Татарстан
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