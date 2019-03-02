УНИКС потерпел поражение от казахстанской «Астаны»
Баскетболисты казахстанской «Астаны» в Казани обыграли УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в субботу, 2 марта.
Встреча завершилась со счетом 98:95 (21:22, 25:25, 26:20, 26:28) в пользу гостей. У «Астаны» Майкл Дженкинс набрал 24 очка, дабл-дабл оформил Джей Джей О'Брайен. У казанцев на счету Пиеррии Хенри оказалось 34 балла.
В следующем матче Единой лиги УНИКСу предстоит выездная игра с кубанским «Локомотивом».
Напомним, защитник УНИКСа Хенри стал лучшим игроком февраля в Единой лиге.СпортБаскетбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым