Защитник УНИКСа Хенри стал лучшим игроком февраля в Единой лиге
Баскетболист казанского УНИКСа Пьеррия Хенри стал MVP Единой лиги ВТБ по итогам февраля.
За звание лучшего баскетболиста месяца Хенри боролся с еще одним баскетболистом УНИКСа — Рэймаром Морганом и форвардом «Локомотива-Кубань» Дореллом Райтом.
В среднем за матч в феврале Хенри набирал 13,7 очка, 3,7 подбора, 4,0 передачи и 19,0 балла за эффективность действий.
Напомним, в феврале УНИКС одержал две победы над ЦСКА и «Химками», выиграл в гостях у белорусского «Цмоки-Минск». В матче против действующего ЦСКА Хенри набрал в заключительной четверти 12 очков (всего в матче — 15).СпортБаскетбол Татарстан
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