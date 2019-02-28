Защитник УНИКСа Хенри стал лучшим игроком февраля в Единой лиге

Баскетболист казанского УНИКСа Пьеррия Хенри стал MVP Единой лиги ВТБ по итогам февраля.

За звание лучшего баскетболиста месяца Хенри боролся с еще одним баскетболистом УНИКСа — Рэймаром Морганом и форвардом «Локомотива-Кубань» Дореллом Райтом.

В среднем за матч в феврале Хенри набирал 13,7 очка, 3,7 подбора, 4,0 передачи и 19,0 балла за эффективность действий.

Напомним, в феврале УНИКС одержал две победы над ЦСКА и «Химками», выиграл в гостях у белорусского «Цмоки-Минск». В матче против действующего ЦСКА Хенри набрал в заключительной четверти 12 очков (всего в матче — 15).