Хабиров о чиновниках: «У меня нет задачи кого-то поругать или испугать»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что не ставит себе задачу распекать подчиненных на совещаниях. Он подчеркнул, что видит в чиновниках людей «искренне пассионарно работающих».

«У каждого свой стиль управления, у меня нет задачи кого-то поругать или испугать[…]. Так что я никого не пугаю, просто никакую работу нельзя выполнять, если не вкладывать в нее эмоции. Наверное, иногда эти эмоции кого-то смущают», — рассказал Хабиров в интервью «Ведомостям».

Он пояснил, что обладает небольшим инструментарием: «я даю распоряжения небольшому кругу людей, мои решения должны быть услышаны и качественно исполнены».

Напомним, что с момента возвращения в республику Хабиров успел прославиться как грозный губернатор не дающий спуску своим подчиненным. На прошлой неделе он отчитал власти Сибая и руководство Учалинского ГОКа из-за ситуации со смогом в городе.