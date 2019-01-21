Utair запускает новые направления в Казань

В 2019 году авиакомпания начнет летать по 13 новым маршрутам. Среди новых направлений в авиакомпании говорят о полетах из Астрахани в Сочи, из Волгограда в Казань, из Нижневартовска в Сочи, из Уфы в Казань и Самару. Президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков отмечает, что компания каждый год вводит новые региональные маршруты, тем самым расширяя транспортную доступность удаленных регионов.

Напомним, кредиторы не одобрили план реструктуризации долга авиакомпании Utair в 18,9 млрд руб. Если банки начнут списывать деньги со счетов Utair, компания не сможет расплачиваться с аэропортами.

Перенести выплаты согласился только Сбербанк, но на его долю приходится только 21% кредита.

