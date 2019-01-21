Новости бизнеса

13:29 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Utair запускает новые направления в Казань

13:00, 21.01.2019
Utair запускает новые направления в Казань
Фото: realnoevremya.ru

В 2019 году авиакомпания начнет летать по 13 новым маршрутам. Среди новых направлений в авиакомпании говорят о полетах из Астрахани в Сочи, из Волгограда в Казань, из Нижневартовска в Сочи, из Уфы в Казань и Самару. Президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков отмечает, что компания каждый год вводит новые региональные маршруты, тем самым расширяя транспортную доступность удаленных регионов.

Напомним, кредиторы не одобрили план реструктуризации долга авиакомпании Utair в 18,9 млрд руб. Если банки начнут списывать деньги со счетов Utair, компания не сможет расплачиваться с аэропортами.

Перенести выплаты согласился только Сбербанк, но на его долю приходится только 21% кредита.

БизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Новости партнеров