Николай Цулыгин: «По игре претензий к ребятам нет, что смогли, они отдали»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после поражения от «Барыса» (0:1 ОТ) сообщил, что по самоотдаче к хоккеистам команды претензий не имеет.



— В первую очередь — с победой команду «Барыс». Боевая, упорная игра, никто не хотел уступать, играли «от ножа». Было много единоборств, борьбы. У нас за 14 дней восьмая игра плюс перелеты. Поэтому, я считаю, что ребята — молодцы, бились. Где-то не хватило в завершении, во втором периоде у нас были моменты. К сожалению, не смогли забить. В овертайме, опять же, молодцы, выстояли втроем. Потом уже соперник воспользовался тем, что мы долго играли в своей зоне, перехватил инициативу и дожал нас. По игре претензий к ребятам нет, что смогли, они отдали. К сожалению, не смогли забить», — цитирует специалиста официальный сайт «Барыса».

«Салават Юлаев» с 62 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.