Число погибших при взрыве газа в доме в Ростовской области выросло до двух

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Шахтах в Ростовской области выросло до двух.

«Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры», — цитирует ТАСС представителя МЧС.

На данный момент неизвестной остается судьба трех человек.

Ранее в МЧС не подтвердили информацию о том, что спасатели обнаружили тела еще троих погибших при взрыве газа в жилом доме города Шахты в Ростовской области. Следственный комитет назвал утечку бытового газа основной версией взрыва и возбудил уголовное дело.