Около Тегерана разбился Boeing 707 с 10 людьми на борту

В окрестностях Тегерана разбился грузовой самолет Boeing 707.

По данным телеканала Press TV, на борту самолета было 10 человек. Отмечается, что пилоты, вероятно, выжили, а остальные люди, находившиеся на борту, скончались.

Самолет принадлежал иранской авиакомпании и совершал чартерный рейс из Бишкека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ОАО «Международный аэропорт Манас» Алию Курбанову.



Ранее в результате крушения грузового самолета Ан-26 в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли три члена экипажа, которые были российскими гражданами.