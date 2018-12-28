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Происшествия

В Челнах на новогоднем корпоративе произошла массовая драка

21:17, 28.12.2018 1

Празднование Нового года в одном из кафе Набережных Челнов переросло в массовую драку, но претензий друг к другу уже никто не имеет.

Видео драки появилось в социальных сетях. На кадрах дерутся несколько мужчин и женщин. Ведущая пытается остановить конфликт, призывая участников к порядку.

«Люди напились и подрались, но в итоге даже к врачам никто не обращался. Пять человек доставили в отдел полиции, провели опрос, но выяснилось, что никто ни к кому претензий не имеет. Всех отпустили по домам», — передает «РИА Новости» со ссылкой на МВД по Татарстану.

По словам директора кафе, инцидент произошел вечером 26 декабря, когда одна из местных компаний отмечала Новый год.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:25
    Молодежь...
    А девка хороша - ей бы 2 коровы и 5 детей.
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