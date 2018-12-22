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Алина Загитова отказалась разговаривать с журналистами после неудачного проката на ЧР в Саранске

21:51, 22.12.2018
Алина Загитова отказалась разговаривать с журналистами после неудачного проката на ЧР в Саранске
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась общаться с журналистами после завершения чемпионата России по фигурному катанию, не выйдя в микст-зону после неудачного выступления в произвольной программе, в которой она упала дважды. Об этом сообщает ТАСС. По сумме короткой и произвольной программ Загитова стала на чемпионате России пятой.

Напомним, что чемпионом России стала 14-летняя фигуристка Анна Щербакова. На 7 сотых балла от нее отстала Александра Трусова. Тройку призеров замкнула Алена Косторная. У Евгении Медведевой седьмое место. Она также допустила падение при исполнении произвольной программы.


Спорт БашкортостанУдмуртияТатарстан
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