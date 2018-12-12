Десятиклассник распылил перцовый баллончик в школе Уфы, есть пострадавшие

Ученик десятого класса школы №101 Демского районы Уфы распылил перцовый баллончик.

Инцидент произошел утром в среду, 12 декабря, на втором этаже учреждения. В результате происшествия 15 детей обратились за помощью в медицинский пункт, восемь из них были доставлены в больницу на обследование.

По информации «Интерфакса», пятеро госпитализированы в реанимационное отделение, состояние средней тяжести, три ребенка находятся в детском отделении — состояние удовлетворительное.

Дети были эвакуированы из школы, после чего прошло проветривание помещений. Сейчас учебный процесс возобновлен, сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются причины поступка подростка.

Напомним, ранее в Перми водитель «Яндек.Такси» распылил газовый баллончик в лицо пассажиру.