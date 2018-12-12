Десятиклассник распылил перцовый баллончик в школе Уфы, есть пострадавшие
Ученик десятого класса школы №101 Демского районы Уфы распылил перцовый баллончик.
Инцидент произошел утром в среду, 12 декабря, на втором этаже учреждения. В результате происшествия 15 детей обратились за помощью в медицинский пункт, восемь из них были доставлены в больницу на обследование.
По информации «Интерфакса», пятеро госпитализированы в реанимационное отделение, состояние средней тяжести, три ребенка находятся в детском отделении — состояние удовлетворительное.
Дети были эвакуированы из школы, после чего прошло проветривание помещений. Сейчас учебный процесс возобновлен, сообщили в пресс-службе мэрии.
В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются причины поступка подростка.
Напомним, ранее в Перми водитель «Яндек.Такси» распылил газовый баллончик в лицо пассажиру.Происшествия Башкортостан
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